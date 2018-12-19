29-летний белорус в Москве продавал по запчастям авто, которые ему пригнали на ремонт

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Желая сэкономить на услугах СТО, москвичи обращались по вопросам ремонта к белорусскому автомеханику. Белорус соглашался на работу любой сложности, брал предоплату за ремонт, обещал качественную починку за определенный срок, но делать на самом деле ничего не собирался.

В итоге 29-летний мужчина буквально пропадал для заказчиков: без конца передвигал сроки возврата машин, а затем обрывал все связи.

– Алексей Маталыга, обвиняемый в автомошенничестве, находился в межгосударственном розыске с апреля 2018 года. Он не только присваивал предоплату за ремонт авто, которого не делал, но еще разбирал чужие машины и продавал их по запчастям. Уже известно более чем о 20 потерпевших, чьи автомобили он сдал по бросовой цене на авторазборку в Смолевичах, – сообщают в ГУ угрозыска МВД

Маталыгу на днях задержали на одной из подмосковных СТО российские полицейские, против него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об экстрадиции.

Если вы так же пострадали от действий мошенника позвоните в милицию.