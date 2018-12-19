18-летняя стажерка украла у коллеги во время перерыва деньги

В милиции считают, что девушка может быть воровкой со стажем

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Неприятный инцидент произошел на днях в одном из торговых объектов столицы, сообщают в ГУВД Минска.

18-летнюю девушку приняли на работу в магазин стажеркой. Едва освоившись на новом рабочем месте, молодая минчанка позарилась на личное имущество коллег. Во время перерыва она вытащила из портмоне сослуживца 50 рублей.

Девушку правоохранители вычислили по горячим следам. Однако денег при ней уже не было, наличность она потратила «на личные нужды». В милиции не исключают, что девушка может быть причастна и к другим случаям воровства.

- Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Девушке грозит максимально 3 года заключения, - рассказала полковник милиции Наталья Коледа, замначальника Партизанского РУВД столицы.