В Барановичах на пожаре едва не погибли муж с женой

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В одной из пятиэтажек в райцентре на днях удалось избежать трагедии. Очевидцы заметили задымление и позвонили в МЧС, спасатели прибыли всего за 4 минуты и успели вынести людей из огня.

Звонок на дежурную линию оперативного управления райотдела МЧС Барановичей поступил в 19.31, а через четыре минуты пожарное подразделение уже прибыло на место, сообщают в пресс-службе Министерства по ЧС.

Причиной пожара стала неосторожность при курении. Фото: МЧС.

Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Внутри оказались запертыми люди. Когда спасатели вошли в задымленную квартиру они обнаружили внутри дома женщину-пенсионерку, а в другой комнате, на полу на кухне, без сознания лежал ее муж. Обоих госпитализировали, у мужчины кроме отравления продуктами горения еще ожоги.

Очаг возгорания был на кухне, скорее всего, мужчина там курил. Сообщается также, что оба пострадавших (по предварительной версии) были в тот день пьяными. Эвакуации других жильцов дома не потребовалась.