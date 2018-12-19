Сельчанин прятал незарегистрированные ружья в шкафу, диване и погребе

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Сотрудники Костюковичской МРИ нашли у жителя Климовичского района 4 незарегистрированных ружья, сообщают в Госинспекции.

Сельчанин из деревни Борисовичи не был охотником, предстоит выяснить, зчем он храни такой «арсенал». Гладкоствольные ружья со специальными вставками для мелкокалиберных зарядов были спрятаны в нескольких тайниках. Всего в шкафу, полости дивана и в погребе найдены четыре ружья, два из которых – обрезы, а также – патроны и порох. Кроме того, при обыске найдены приспособления для незаконной рыбной ловли: 5 ставных сетей (длиной около 260 метров) и 6 неретов.

Некоторые гладкоствольные ружья браконьер переделал под обрезы. Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Раньше госинспекторам мужчина не попадался, но его родного брата два раза заставали во время рыбалки сетями. В любом случае, сельчанина накажут за хранение оружия и сетематериалов. Ему грозит штраф до 2 тысяч рублей. Назначена также баллистическая экспертиза оружия, по итогам которой мужчину могут привлечь и к уголовной ответственности.

Деревня Борисовичи расположена на берегу Сожа, неподалеку – богатые охотугодья.