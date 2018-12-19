2018-12-20T09:58:53+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Врачам на 5 минут увеличили время приема пациентов

Больше времени больным медики будут уделять не только в поликлинике, но при выезде на дом и во время дистанционной консультации
Надежда БУТОВИЧ
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Для врачей общей практики вводятся новые нормы времени.Для врачей общей практики вводятся новые нормы времени.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Это предусмотрено в постановлении №95 Минздрава от 17 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Врачей общей практики ждет обновление отраслевых норм времени. Теперь во время первичного приема доктора, обслуживающие взрослых и детей, будут затрачивать 20 минут вместо 15, как было раньше. А профилактический прием будет занимать 15 минут, а не 10. Кроме того, врачи общей практики, обслуживающие только взрослых, будут проводить первичный прием в течение 18 минут (ранее 15), а профилактический осмотр -13 минут (ранее 10). Такие же временные нормы одновременно утверждаются для дистанционных консультаций и домашних выездов.

В Минздраве пояснили, что нормы времени для врачей общей практики меняются по причине более широкого круга обязанностей, а еще они обусловлены более обширными медзнаниями, умениями и навыками этих медспециалистов в сравнении с участковыми терапевтами.

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