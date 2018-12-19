В Солигорске загорелась квартира на 6 этаже девятиэтажки: людей эвакуировали, хозяев спасли из огня

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел рано утром во вторник, 18 декабря, в одной из многоэтажек на солигорской улице Гуляева, сообщают в МЧС.

Звонок поступил на телефон дежурного в 6.56 часов. Спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили сильное задымление балкона на уровне шестого этажа 9-этажного многоквартирного дома.

Хозяин пытался самостоятельно справиться с пожаром, но не сумел. Фото: МЧС.

Когда пожарные проникли в квартиру, одна из комнат была объята огнем. Хозяин квартиры своими силами пытался побороть пламя, еще в горящей квартире находилась его супруга. И мужчину, и женщину медикам пришлось госпитализировать из-за отравления продуктами горения.

Кроме того, из горящей высотки эмчеэсовцы по лестничным маршам вывели на улицу еще 15 жильцов из квартир, которые находились выше. Среди эвакуированных людей было также трое детей.

В огне пострадало имущество, квартира сильно закопчена. Фото: МЧС.

Пожар был вскоре ликвидирован, по одной из версий его причиной могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.