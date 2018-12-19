В Солигорске загорелась квартира на 6 этаже девятиэтажки: людей эвакуировали, хозяев спасли из огня
Пожар произошел рано утром во вторник, 18 декабря, в одной из многоэтажек на солигорской улице Гуляева, сообщают в МЧС.
Звонок поступил на телефон дежурного в 6.56 часов. Спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили сильное задымление балкона на уровне шестого этажа 9-этажного многоквартирного дома.
Хозяин пытался самостоятельно справиться с пожаром, но не сумел. Фото: МЧС.
Когда пожарные проникли в квартиру, одна из комнат была объята огнем. Хозяин квартиры своими силами пытался побороть пламя, еще в горящей квартире находилась его супруга. И мужчину, и женщину медикам пришлось госпитализировать из-за отравления продуктами горения.
Кроме того, из горящей высотки эмчеэсовцы по лестничным маршам вывели на улицу еще 15 жильцов из квартир, которые находились выше. Среди эвакуированных людей было также трое детей.
В огне пострадало имущество, квартира сильно закопчена. Фото: МЧС.
Пожар был вскоре ликвидирован, по одной из версий его причиной могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
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