Прогноз погоды в Беларуси на 20 декабря: до -16 ночью и почти без снега днем

А утром еще и слабый туман

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Белорусы сетуют в соцсетях на зимнюю погоду: мол, снег хорошо, но хотелось бы как у классика: «Мороз и солнце»… Белгидромету, увы, порадовать нас нечем: облачно и небольшие прояснения.

Такую же погоду обещают и на четверг, 20 декабря. Кроме того, придут и слабые туманы в ночное и вечернее время.

Ночи становятся холоднее. Столбик термометра опустится до 5 -11 градусов ниже ноля, в отдельных регионах республики при прояснениях до -12 и даже -16 мороза, транслирует информацию belta.by. Днем самая «теплая» погода ждет жителей западных районов Беларуси - от -3, а вот в восточной части страны с ночи сохранится морозная погода - до -10 градусов.

В этот день синоптики не обещают ни серьезных снегопадов, ни существенного ветра (Прим.: около 4 - 9 метров в секунду с юго-востока).

Не забывайте, что ситуация на дорогах по-прежнему непростая: местами на трассах гололед.