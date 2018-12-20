2018-12-20T09:24:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские школьники сдали больше миллиона килограмм макулатуры

Рекордсмен - сельская школа, которая собрала больше 60 кг отходов на одного ученика
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусские школьники сдали больше миллиона килограммов макулатурыБелорусские школьники сдали больше миллиона килограммов макулатурыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси подвели итоги акции-конкурса «Макулатуру - в переработку. Наша забота, а не енота». Участие приняли около 220 городских школ и почти 230 - сельских. Условие было простое: в период с 15 сентября по 10 ноября сдать как можно больше макулатуры.

Победителей выбирали в четырех номинациях. Лучшей сельской школой с общим числом учащихся до 80 человек стала Вежновская базовая школа из Светлогорского района. Там собрали 61,5 кг макулатуры на одного ученика. В номинации «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся более 80 человек» выиграл Пашковский УПК детский сад - базовая школа (Могилевский район), где сдали 37,4 кг макулатуры на одного учащегося, сообщает target99.by.

Лучшей городской школой с общим числом учащихся до 800 человек признана СШ №9 в Витебске - 20,6 кг макулатуры на одного школьника. А первое место в номинации «Лучшая городская школа с общим числом учащихся более 800 человек» - у барановичской гимназии №1, где смогли сдать 18,5 кг макулатуры на одного ученика.

Все учреждения образования, которые выполнили условия участия в акции-конкурсе, получают дипломы за участие. А 12 победителей - три первых места в каждой номинации - получают в подарок ноутбук HP.

Всего в рамках акции школы Беларуси сдали свыше миллиона килограмм макулатуры (1 тыс. 163 тонны), чем спасли от вырубки лес площадью в четыре футбольных поля. Из такого числа бумажных отходов можно изготовить 23 млн. тонких тетрадок.

Конкурс проходил в рамках движения «Цель - 99», которое создано, чтобы научить белорусов сортировать 99% своих отходов.

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