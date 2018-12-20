Найдена белоруска, которую месяц искали в Египте

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Розыск без вести пропавшей гражданки Беларуси Ульяны Ягодницыной прекращен - ее местонахождение установлено. С 9 ноября 30-летняя женщина перестала выходить на связь со своей матерью, но в итоге оказалось, что криминальных обстоятельств или причастности к какому-либо несчастному случаю нет.

Белоруску искал Жодинский городской отдел милиции, где она жила раньше, а потом переехала в столицу Египта. Но и по месту жительства в Каире женщину найти не могли, поэтому ее мать заволновалась.

- Для организации розыскных мероприятий правоохранители связывались с египетскими коллегами. Белоруска нашлась в Каире. По имеющейся информации ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает первый заместитель начальника Жодинского ГОВД Владимир Троцюк.

По его словам, с большой долей вероятности можно говорить, что причины «исчезновения» женщины связаны с семейными обстоятельствами.