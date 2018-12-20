КП Беларусь
В Минске автобус врезался в столб
По предварительной информации, пассажиров в салоне не было
Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Фото: "Минск-Новости"
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Авария произошла 20 декабря около 7:30 в районе перекрестка улиц Шафарнянской и Городецкой, пишет агентство «Минск-Новости».
Водитель автобуса, который ехал по маршруту № 153, потерял управление и врезался в столб, который расположен на остановке по улице Шафарнянской. По словам очевидцев, водитель во время поездки почувствовал себя плохо и заранее высадил пассажиров. По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму, его доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, выясняются причины аварии.