В Минске автобус врезался в столб

По предварительной информации, пассажиров в салоне не было

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 20 декабря около 7:30 в районе перекрестка улиц Шафарнянской и Городецкой, пишет агентство «Минск-Новости».

Водитель автобуса, который ехал по маршруту № 153, потерял управление и врезался в столб, который расположен на остановке по улице Шафарнянской. По словам очевидцев, водитель во время поездки почувствовал себя плохо и заранее высадил пассажиров. По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму, его доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, выясняются причины аварии.