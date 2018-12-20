Нацбанк сохранил ставку рефинансирования в 10% годовых

Там предупреждают: в начале 2019 года ожидается временное ускорение инфляции

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Правление Национального банка Беларуси решило сохранить ставку рефинансирования на нынешнем уровне - 10% годовых. Об этом стало известно по итогам заседания 19 декабря 2018 года. Прирост цен за год не превысит 5,5%, а развитие экономики страны продолжается в условиях неустойчивости внешней конъюнктуры.

Отмечается и временное усиление инфляционного давления, связанного с ускорением инфляции в России. В целом же экономика Беларуси растет темпами, близкими к равновесным, - констатируют в Нацбанке.

Там предупреждают: в начале 2019 года ожидается временное ускорение инфляции из-за продолжающегося давления со стороны конъюнктурных факторов, подрастут и цены на импорт. Но в итоге инфляция сложится близкой к 5%.

Учитывая все эти факторы, в Нацбанке решили сохранить процентные ставки в экономике на текущем уровне.

В правлении подробно прокомментировали свою позицию. В частности, там считают, что снизилась вероятность резкого ухудшения внешних условий в краткосрочном периоде:

- Об этом свидетельствует относительная стабилизация ситуации в России. Вместе с тем под влиянием уже произошедшей корректировки курса российского рубля и принятого решения относительно повышения НДС в 2019 году ожидается временное ускорение инфляционных процессов в РФ.

Инфляция в Беларуси несколько ускорилась, преимущественно за счет временных факторов, констатируют в Нацбанке.

В дальнейшем целесообразность изменения ставки рефинансирования будет определяться динамикой инфляции относительно прогноза, вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, констатируют в правлении.