Фотофакт: Нацбанк Беларуси выпустил монету «Год Свінні»

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К Новому году Национальный банк Беларуси выпустил в обращение памятную монету «Год Свінні» серии «Кiтайскi каляндар». В сообщении Нацбанка от 20 декабря говорится, что монета - серебряная, 925-й пробы, номиналом 20 рублей, массой около 33 грамм, диаметром почти 4 см, тиражом 1 тыс. штук.

На аверсе монеты во внешнем круге в центре - композиция из элементов часового механизма, Cолнца и Луны. В центре часового механизма - вставка из фианита; по кругу - числа, обозначающие годы с 2013-го по 2024-й, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря. А на реверсе - изображение свиньи в окружении монет. Сверху имеется позолоченный китайский иероглиф, который обозначает свинью.

Отчеканена новая монета в Варшаве на Монетном дворе Польши. В Нацбанке обращают внимание, что выпущенная в обращение монета является законным платежным средством и обязательна к приему при всех видах платежей без каких-либо ограничений.