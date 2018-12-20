2018-12-20T11:33:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко раскритиковал темпы развития городов-спутников Минска

Перенос предприятий из столицы привлек бы рабочую силу в регионы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Дело не продвинулось дальше одного сданного дома, заявил президентДело не продвинулось дальше одного сданного дома, заявил президентФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На совещании 20 декабря президент Беларуси раскритиковал реализацию программы по развитию городов-спутников Минска. В частности, Александр Лукашенко считает низкими темпы хода работ. Он напомнил о решении сместить опорные точки минской агломерации в сторону городов-спутников - Заславля, Руденска, Дзержинска, Фаниполя, Логойска и Смолевичей, но «с 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного дома в Смолевичах», заявил президент.

- Оно и не сдвинется, если государственная программа по выносу производственных объектов провалена, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент напомнил, что был запланирован перенос из столицы 12 предприятий, в частности обувной фабрики «Луч», предприятия «Белорусские обои», Минского завода отопительного оборудования. Это привлекло бы рабочую силу в регионы.

- Столицы чаще всего расположены внутри столичных регионов, и поэтому естественным образом ограничены в территориальном росте, - констатировал президент.

Он считает, что местным властям и правительству необходимо разработать и законодательно закрепить планы по развитию пригородных земель.

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