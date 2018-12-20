Лукашенко: реальных скидок в Минске нет, на шопинг белорусы уезжают в Европу
Западноевропейский шопинг у минчан считается наболее привлекательным, констатировал президент Беларуси на совещании 20 декабря. Ведь по-прежнему реальных скидок в торговых объектах Минска нет либо они символические, заявил Александр Лукашенко.
А ведь в столице Беларуси функционирует около 12 тыс. розничных торговых объектов, 3 тыс. объектов общественного питания и 98 торговых центров, привел статистику президент. Более чем за десять лет торговые площади увеличились почти в три раза.
- Однако такая масштабная конкуренция слабо влияет на ценовую ситуацию, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В связи с этим президент поставил местным властям задачу создать такие условия, чтобы «людям хотелось тратить деньги в своем городе».
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