2018-12-20T15:20:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: реальных скидок в Минске нет, на шопинг белорусы уезжают в Европу

Президент поставил местным властям задачу создать такие условия, чтобы «людям хотелось тратить деньги в своем городе»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко констатирует: на шопинг белорусы уезжают в ЕвропуЛукашенко констатирует: на шопинг белорусы уезжают в ЕвропуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Западноевропейский шопинг у минчан считается наболее привлекательным, констатировал президент Беларуси на совещании 20 декабря. Ведь по-прежнему реальных скидок в торговых объектах Минска нет либо они символические, заявил Александр Лукашенко.

А ведь в столице Беларуси функционирует около 12 тыс. розничных торговых объектов, 3 тыс. объектов общественного питания и 98 торговых центров, привел статистику президент. Более чем за десять лет торговые площади увеличились почти в три раза.

- Однако такая масштабная конкуренция слабо влияет на ценовую ситуацию, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В связи с этим президент поставил местным властям задачу создать такие условия, чтобы «людям хотелось тратить деньги в своем городе».

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