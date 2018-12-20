КП Беларусь
Лукашенко: 20% минчан до сих пор получают меньше 400 рублей в месяц
При этом цены на товары и услуги в столице самые высокие
Вопрос повышения зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуален для МинскаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На совещании 20 декабря президент Беларуси констатировал, что доходы в Минске на душу населения в полтора раза больше, чем в среднем по стране. В то же время вопрос повышения зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуален и для столицы.
- 20% жителей города до сих пор получают меньше 400 рублей в месяц, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что при этом цены на товары и услуги в Минске самые высокие.
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