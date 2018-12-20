Женщину, которая хотела убить мужа, и ее друга-россиянина приговорили к лишению свободы

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30-летняя жительница Витебска и ее 27-летний приятель из Саратова выслушали приговор суда. Мужчина и женщина обвинялись в приготовлении к убийству, совершенном группой лиц. Оба признаны виновными. Мужчина проведет в исправительной колонии усиленного режима девять лет, женщина - восемь лет в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе Витебского областного суда. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Напомним, история произошла в начале мая. Женщина пожаловалась молодому человеку, с которым познакомилась в сети, на своего гражданского мужа. Постепенно у них возникла идея проучить, а затем и убить его. Женщина оплатила саратовчанину дорогу до Витебска. Тот приехал и дважды пытался убить ее супруга, но оба раза неудачно. В первый раз он не узнал потенциальную жертву в сумерках. Во второй раз пытался зарезать мужчину, когда тот спал у себя дома, но тот проснулся и задержал злоумышленника.