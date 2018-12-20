Нацбанк Беларуси: создание единого эмиссионного центра с Россией не обсуждается

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Создание единого эмиссионного центра с Россией не обсуждается, заявил 20 декабря зампред правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц. По его словам, на переговорных площадках как в двустороннем формате (с Российской Федерацией), так и в пятистороннем (в рамках Евразийского экономического союза) этот вопрос с остальными финансовыми регуляторами в последнее время не обсуждался, не обсуждается и в ближайшее время обсуждаться не будет.

- Никто его не поднимал и не поднимает, - цитирует Калечица БелаПАН.

Все страны, как отметил представитель Нацбанка Беларуси, пришли к единому мнению и считают, что вопросы перехода к единой валюте с созданием единого эмиссионного центра являются конечным этапом интеграции. А пока об этом говорить «абсолютно преждевременно», уверен Калечиц.