2018-12-20T15:26:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об архитектуре Минска: Только красивыми фасадами задачу не решить

Президент заговорил о состоянии парка Горького и предложил минчанам посадить деревья
Настасья КОРСАК
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Фото: БелТАФото: БелТА
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На совещании с активом Минска президент говорил о том, как выглядит столица.

- До сих пор мы мало внимания уделяли формированию целостного архитектурного облика нашей столицы, - цитирует президента БелТА. - Как результат, в нем появилось множество пестрых и не согласующихся решений. Вам предстоит устранять допущенные просчеты. Более творчески и современно нужно подходить к озеленению и цветочному оформлению Минска, к малым архитектурным формам, поскольку все это не только украшает город, но и со временем может стать его достоянием.

Президент заговорил о зеленых зонах и парках.

- Во всем мире это природные оазисы внутри каменного мегаполиса, которые становятся гордостью города и даже страны. Посмотрите внимательно на парк Горького. На ваш взгляд, соответствует ли его состояние уровню центрального парка столицы? - спросил Лукашенко.

На совещании с активом Минска президент говорил о том, как выглядит столица Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На совещании с активом Минска президент говорил о том, как выглядит столицаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Александр Лукашенко поручил мэрии в течение двух лет освоить все ландшафтные зоны, которые сегодня предусмотрены под озеленение, и при этом дать людям возможность самим принять участие в этих работах, посадить свое дерево.

- Только красивыми фасадами и зелеными насаждениями задачу по формированию международного облика Минска как европейской столицы не решить. Вопрос глубже. К нам приезжают тысячи гостей, которые восхищаются чистотой и гостеприимством. Но остается ли Минск в их памяти как уникальный город со своим собственным стилем? Сегодня как никогда остро встал вопрос о его формировании, причем в самом широком смысле слова.

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