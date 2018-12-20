Лукашенко призвал отказаться от пластиковой тары

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«Уходить от полиэтилена», - такую задачу поставил Александр Лукашенко на встрече с активом Минска. В первую очередь он предлагает отказаться от розлива в пластиковую тару воды.

«У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас", - приводит слова президента belta.by.

Лукашенко заострил внимание на сборе, переработке и захоронении бытовых отходов.

«Необходимы кардинальные современные экологические решения. В противном случае нам грозит то, что вокруг города-героя Минска появятся десятки гор. Только мы не знаем, что с ними делать, такие горы нам не нужны", - почеркнул он. В стране перерабатывается всего 17 процентов твердых бытовых отходов, вместо половины или хотя бы трети на первом этапе, и главной причиной этого президент назвал плохую организацию работы с населением и недостатки в системе раздельного сбора отходов.