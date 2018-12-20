Лукашенко: В Минске надо проводить больше уличных зрелищ и сократить милицию

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На совещании 20 декабря президент Беларуси заявил, что в Минске надо активнее развивать систему мониторинга общественной безопасности с целью максимально автоматизировать контроль за спокойствием на улицах и «не держать там лишних сотрудников». По словам Александра Лукашенко, туристы характеризуют белорусскую столицу как безопасную, а сами минчане знают, что в любое время могут спокойно прогуливаться, возвращаться домой с работы или учебы.

Но, по мнению президента, важно переходить к более современным формам обеспечения безопасности. Количество зарегистрированных преступлений в Минске за последние годы снизилось почти вдвое, но «важна не регистрация, а их реальное сокращение», заявил Лукашенко.

Также он призвал власти проводить больше уличных зрелищ - «активнее выходить за стены театров, концертных залов и стадионов»:

- Людям понравились, например, музыкальные и культурные вечера на площади Свободы. Это надо развивать. Тбилиси, Львов на джазе создали себе новое лицо, заставили говорить о них в мире и привлекли сотни тысяч туристов. Давайте, - цитирует президента его пресс-служба.

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