2018-12-20T13:07:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: минчане не доверяют местной власти

Президент поручил каждому работнику Мингорисполкома и администраций города повернуться лицом к людям
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко поручил чиновникам повернуться лицом к людямЛукашенко поручил чиновникам повернуться лицом к людямФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уровень доверия жителей Минска местной власти в столице - самый низкий по стране, заявил на совещании 20 декабря президент Беларуси. Причины этому Александр Лукашенко видит в том, что «большинство минчан обладают критическим взглядом и высокими ожиданиями», к тому же «местные власти не готовы оправдывать эти ожидания». Поэтому президент предлагает привлекать неравнодушных минчан к решению проблем столицы.

- Слабо подготовленные общественные обсуждения усиливают нездоровый ажиотаж вокруг тех или иных проектов, проблем. Людям необходимо рассказывать о планах по развитию города, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что привлечение неравнодушных жителей столицы к решению проблем Минска не потребует больших финансовых затрат и укрепит уровень доверия к власти.

- Недопустимо, когда человек не может попасть на прием в свой горисполком, когда даже рядовой служащий исполнительного органа власти ведет себя как удельный князек, - заявил президент. - Каждому работнику Мингорисполкома и администраций города надо повернуться лицом к людям.

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