2018-12-20T15:31:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Беременная двойней мозырянка прописалась в чернобыльской зоне, чтобы получить повышенные детские

Прокуратура раскрыла обман и доказала, что женщина не живет в Наровле, где она сняла жилье перед родами
Павел МИЦКЕВИЧ
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Некоторые регистрируются в чернобыльской зоне, чтобы получать льготыНекоторые регистрируются в чернобыльской зоне, чтобы получать льготыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Незаконный лайфхак, как получить больше детских после родов, раскрыли в Гомельской области. Оказывается, уже не раз прокуроры выявляли случаи фиктивной регистрации граждан в чернобыльской зоне - в загрязненных радиацией населенных пунктах с правом на отселение. На самом деле люди продолжали жить в чистой зоне, но благодаря новой регистрации получали льготы.

Например, прокуратура Наровлянского района решила проверить законность предоставления женщине статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС - и нашла нарушения. Выяснилось, что прямо перед рождением двойни беременная женщина сняла жилье в чернобыльском райцентре Наровле и зарегистрировалась там. Хотя на самом деле продолжала жить в чистом Мозыре. Беременная получила удостоверение пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, что дало ей право получать пособие по уходу за ребенком на 50% больше.

Однако прокуратура узнала, что реально от радиации ни мать, ни дети никак не страдают - двойня зарегистрирована в Мозыре, обслуживает новорожденных местная городская больница.

Через суд договор найма жилого помещения хотели признать недействительным и отменить регистрацию молодой матери в Наровле. Но уже при подготовке дела к рассмотрению женщина в добровольном порядке сама расторгла договор и лишилась статуса потерпевшей от катастрофы на ЧАЭС. То есть лишние деньги из бюджета она не получит, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

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