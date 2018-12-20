Инвалид в Червенском районе уехал на машине и пропал

Мужчина исчез в понедельник, до сих пор о нем нет вестей

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33-летнего местного жителя, инвалида первой группы, ищут в Червенском районе. Пропавший - Сергей Никитенко, житель городского поселка Смиловичи. Мужчина может передвигаться только в инвалидной коляске или на автомобиле. Он исчез в понедельник, 17 декабря. На своей машине Dodge Сергей уехал из дома и с тех пор не выходил на связь.

Сергей Никитенко - худощавый мужчина ростом 175 см, у него серые глаза и русые волосы. На плече татуировка фан-клуба «Динамо-Минск», на задней части головы шрамы. В день исчерновения Сергей был одет в серую шапку, черную куртку, темные спортивные брюки и черные кроссовки.

Пропавшего мужчину ищет поисково-спасательный отряд «Ангел». Всех, кто что-либо знает о том, где он находится и что с ним произошло, просят обращаться по телефонам 7733 (для всех мобильных операторов, +375 (33) 6666-856, +375 (33) 6666-033 либо 102.