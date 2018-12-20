2018-12-20T14:15:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 марта белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка

А вот иностранный депозит по-прежнему можно будет открыть только с разрешения
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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С 1 марта белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка.С 1 марта белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Буквально через несколько месяцев белорусы смогут открывать счета в заграничных банках без лишних хлопот. Это можно делать и сейчас, но получив разрешение Нацбанка. От этой практики планируют отказаться.

- Наше решение подготовлено и принято. В настоящее время оно находится на регистрации в Министерстве юстиции, - рассказал на пресс-конференции зампред Нацбанка Сергей Калечиц. – Этим решением предусматривается, что с 1 марта наши граждане получат возможность совершенно свободно открывать текущие счета в зарубежных банках. Все остальное пока является операциями, связанными с движением капитала, на это надо будет получать разрешение в Нацбанке.

Иными словами, обзавестись карточкой иностранного банка можно будет без разрешения Нацбанка, а вот открыть вклад – с разрешения.

Нововведения коснутся не только физических, но и юридических лиц.

- Этим же решением предприятия получают возможность совершения операций, связанных с движением капитала, тоже свободно. Регистрируются где-то в банке, информация будет, никакого разрешения получать не надо, - сказал Сергей Калечиц.

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