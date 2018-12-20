2018-12-20T15:51:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Затолкали в сундук, душили, угрожали убить». В Червене отец с сыном издевались над бывшим квартирантом, чтобы тот оплатил коммуналку

Мужчину заставили написать расписку, что он отдаст 400 рублей долга
Полина СВЕТЛОВА
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Когда мужчину отпустили, он обратился в милицию. Фото: Следственный комитетКогда мужчину отпустили, он обратился в милицию. Фото: Следственный комитет
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В конце августа этого года 38-летний мужчина из Червенского района выселился из съемного дома, но оплатить коммунальные услуги не успел. Хозяин дома, 50-летний житель Червеня, стал предъявлять ему претензии и требовал отдать долг, сообщает Следственный комитет.

Когда мужчина пришел отдать ключи, хозяин вместе со своим 24-летним сыном начали его избивать. Чтобы напугать съемщика, они затолкали его в сундук, душили проводом, угрожали убить и вывезти в лес. Они заставили мужчину написать расписку о том, что он должен заплатить им 400 рублей в счет долга и передаст в залог ключи от своей машины, документы на нее и паспорт.

Когда мужчину отпустили, он обратился в милицию.

Во время расследования обвиняемые давали противоречивые показания, пытаясь избежать уголовной ответственности. Следователи нашли достаточно доказательств, чтобы предъявить им обвинение. Мужчины под стражей. Их обвиняют по двум статьям УК. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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