Нацбанк о привязке к валюте в договорах: «Это пережиток прошлого»

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Несмотря на дедолларизацию, у нас по-прежнему сохраняются привязки к валюте, например, при покупке или аренде недвижимости. Нацбанк уже подготовил предложения по внесению изменений в Гражданский и Банковский кодексы, чтобы от этих привязок отказаться.

- Мы глубоко убеждены в правильности принятия этих мер, потому что единственным законным платежным средством в нашей стране является национальная валюта. Если мы хотим оценить ее покупательную способность, то есть инфляция. В привязке к другим показателям, особенно к иностранной валюте - пережитки прошлого, и от них нужно уходить, - сказал глава Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции.

Кстати, по подсчетам Нацбанка, благодаря дедолларизации в 2019-м бюджет получит дополнительные 300 млн. долларов.