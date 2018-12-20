В Гомеле девушка обманом купила сапоги за 200 российских рублей

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Это не шутка: женщина в Гомеле купила сапоги за три доллара. Правда, продавец этого сразу не поняла. Ведь просила за покупку 150 рублей - то есть 70 долларов. А получила 200 рублей российских, но вовремя не обратила на это внимания - обман заметила лишь в конце рабочего дня. Да еще и сдачу дала.

Дело было на Центральном рынке. Сейчас нечестную покупательницу ищет милиция.

- Обратилась жительница Гомельского района и сообщила о том, что днем к ней подошла молодая девушка, чтобы купить женские сапоги. Покупательница выбрала товар, расплатилась купюрой достоинством 200 рублей, забрала покупку, а также сдачу, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. - При пересчете выручки продавец обнаружила, что за сапоги с ней расплатились банкнотой Нацбанка России. Обувь импортного производства стоимостью 150 белорусских рублей обошлась мошеннице в 6,40. Еще 50 рублей она получила в качестве сдачи.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, покупательницу ищет милиция.