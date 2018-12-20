2018-12-20T17:40:56+03:00
Общество
КП Беларусь

КГБ о коррупции в Мингорисполкоме: «Не гнушались ничем»

Один из столичных борцов с коррупцией еженедельно получал бесплатные продукты для себя и родственников: курицу, рыбу, пельмени, мороженое
Павел МИЦКЕВИЧ
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КГБ о коррупции в Мингорисполкоме: «Не гнушались ничем»КГБ о коррупции в Мингорисполкоме: «Не гнушались ничем»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик в свой профессиональный праздник, 20 декабря, на совещании у президента рассказал подробности дела руководителей главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в частности бывшего замглавы столицы Андрея Доморацкого.

- Выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий. Не гнушались ничем. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру, - заявил председатель КГБ.

По его словам, руководители «втянули в преступную деятельность десятки должностных лиц разного уровня». Вакульчик уверен, что если бы руководство города и кадровые службы относились к своим обязанностям добросовестно, подобных преступлений не было бы.

- Вместо принципиального подхода к коррупционерам городская власть пошла по пути выгораживания своих, - прокомментировал глава Комитета госбезопасности. - В лучшем случае деликатно закрывали глаза.

Главный чекист рассказал о еще одном случае: якобы невостребованные 64 квартиры продали коммерсанту:

- Вместо минчан, которые действительно нуждались в жилье, недорогие квартиры на формально законных основаниях покупали приближенные работники УКСа и знакомые. Причем в большинстве случаев не для себя, а для последующей перепродажи с хорошей маржой, цитирует belta.by.

Вакульчик продолжил:

- Имея немаленькие зарплаты, некоторые должностные лица опускаются до откровенного рвачества. Те же руководители главного управления потребительного рынка регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них. И организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий.

Кстати, один из руководителей районной администрации, который возглавлял местную антикоррупционную комиссию, еженедельно получал бесплатные продуктовые наборы известной сети магазинов:

- Обычные рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое - это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников.

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