«Динамо» обыграло «Слован», добившись второй волевой победы подряд

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«Зубры» в очередном матче КХЛ принимали дома «Слован» из Братиславы. Как и в предыдущем матче с рижским «Динамо» «зубры» пропустили в начале игры. Но затем показали характер и смогли вырвать победу в третьем периоде. Голевые броски на счету Лисовца и Пулккинена.

24 декабря минчане дома сыграют с «Ак Барсом» (начало в 17:00).

ДИНАМО Минск — СЛОВАН — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Рау (Таффе, Ржепик, 7.53 — бол.). 1:1 — Лисовец (Блум, Ковыршин, 46.10). 2:1 — Пулккинен (Хауден, Уиркош, 52.34).