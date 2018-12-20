2018-12-20T18:44:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Два пьяных украинца пытались прорваться через белорусскую границу

Мужчины хотели на большой скорости на авто прорваться через «погранзаставу»
Надежда БУТОВИЧ
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Машину нарушителей остановили спецсредствами. Фото: Госпогранкомитет.Машину нарушителей остановили спецсредствами. Фото: Госпогранкомитет.
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ЧП произошло в четверг, 20 декабря на Пинском пограничном пункте пропуска, сообщают в Госпогранкомитете.

Примерно в 06.00 часов поступил сигнал от украинских пограничников, что через их пункт пропуска «Городище» на большой скорости прорвалось зеленой легковое авто. В машине сидели двое мужчин, они направились в сторону Беларуси.

Нарушители не доехали до белорусского пункта пропуска около 50 метров. Фото: Госпогранкомитет.

Нарушители не доехали до белорусского пункта пропуска около 50 метров. Фото: Госпогранкомитет.

Благодаря сигналу коллег белорусские пограничники в пропускном пункте «Верхний Теребежов» успели среагировать и принять меры. Чтобы остановить дерзких нарушителей они развернули средства принудительной остановки. Злоумышленники на зеленом «Ниссане» не доехали до ПП примерно 50 метров, так как специльными шипами были повреждены три колеса, четвертое – заблокировано.

Нарушителями оказались граждане Украины, жители Дубровицкого района Ровенщины. В момент задержания они были мертвецки пьяны. На данный момент украинцы задержаны, ведется разбирательство.

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