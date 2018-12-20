Макей: Белорусским дипломатам оказано особое доверие

В Минске прошло торжество в честь флага МИДа

Изменить размер текста: A A

В октябре 2018 года Александр Лукашенко учредил официальные геральдические символы белорусского дипведомства, в том числе и новый флаг. В четверг, 20 декабря, в столице прошла торжественная церемония поднятия флага, сообщает пресс-служба МИДа.

На чествовании флага присутствовали кроме действующего главы белорусского дипведомства Владимира Макея также и его предшественники, экс-министры Петр Кравченко, Владимир Сенько, Урал Латыпов, Михаил Хвостов, другие ветераны белорусской дипслужбы и сотрудники посольств иностранных государств.

Участие в церемонии поднятия флага приняли действующий и бывшие главы белорусского Министерства иностранных дел. Фото: МИД.

– Флаг министерства, в первую очередь, – символ патриотизма, преданности и верности каждого белорусского дипломата родной стране и народу. Мы должны оправдывать то особое доверие, которое оказали нам государство и общество, – сказал Владимир Макей.

Напомним, в 2019 году отмечается 100-летие белорусской дипломатии.