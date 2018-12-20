2018-12-20T20:13:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Вилейский предприниматель 2 года держал в рабстве работника

Преступника приговорили к 6 годам колонии
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина избил сельчанина, приковал цепью в сарае и держал без воды и еды, пока он не согласился работать бесплатно. Фото: pixabay.com.Мужчина избил сельчанина, приковал цепью в сарае и держал без воды и еды, пока он не согласился работать бесплатно. Фото: pixabay.com.
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Ужасающий случай произошел в Вилейском районе: предприниматель около двух лет избивал и терроризировал местного жителя, заставляя работать на себя.

Изначально сельчанин работал у ипэшника около 6 месяцев, но когда наниматель перестал платить – ушел о него. Предприниматель не хотел терять «дармового» работника, приехал к тому домой и без лишних церемоний избил, затолкал в багажник авто, а затем привез обратно на свой участок. Дома приковал несчастного цепью в сарае и держал без воды и еды некоторое время, пока тот не согласился снова на него работать, сообщают в Минском облсуде. В рабстве мужчина провел около двух лет.

Суд над истязателем состоялся 20 декабря. Кроме обвинения в принуждении к рабскому труду, предпринимателю предъявили незаконное хранение 46 патронов и свыше 650 граммов пороха.

Вилейчанина признали виновным и приговорили к 6 годам исправительной колонии усиленного режима, назначили 100 базовых величин штрафа и конфискацию всего имущества.

Приговор еще может быть обжалован.

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