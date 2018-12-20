2018-12-20T20:55:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель Iveco уснул за рулем и въехал «в лоб» встречного УАЗа

Один человек погиб, еще одни госпитализирован
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель грузовика по предварительной информации уснул за рулем. Фото: sudexpert.gov.by.Водитель грузовика по предварительной информации уснул за рулем. Фото: sudexpert.gov.by.
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Смертельное ДТП произошло в четверг, 20 декабря, на 73 километре автомагистрали Могилев-Бобруйск, сообщают в Госкомитете судэкспертиз.

Авария случилась примерно в 11.00 часов в границах Кировского района. За рулем грузового «Ивеко» находился 56-летний водитель. По предварительной версии предполагается, что мужчина уснул во время движения, из-за чего его грузовик вырулил прямо на встречку, где в тот момент оказался УАЗ.

Водитель УАЗ погиб на месте аварии от полученных травм. Фото: sudexpert.gov.by.

Водитель УАЗ погиб на месте аварии от полученных травм. Фото: sudexpert.gov.by.

В лобовом столкновении двух авто водитель менее габаритной машины – УАЗ получил смертельные травмы и скончался прямо на месте. Второго водителя на машине скорой помощи госпитализировали в ближайшую больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Уже произведена фотофиксация ДТП, осмотрено место происшествии, работают специалисты МРО Госкомитета судэкспертиз. Все обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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