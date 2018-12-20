2018-12-20T21:22:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У брестчанина в квартире нашли 3-литровую банку марихуаны

Наркотики мужчина хранил для продажи
Надежда БУТОВИЧ
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В трехлитровой банке оказалось почти 300 граммов наркотического вещества. Фото: sudexpert.gov.by.В трехлитровой банке оказалось почти 300 граммов наркотического вещества. Фото: sudexpert.gov.by.
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В среду, 19 декабря, сотрудники брестского Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми в квартире 48-летнего жителя областного центра обнаружили крупную партию подозрительных веществ.

Для определения характера изъятой смеси растительного происхождения образцы были отправлены на химическую экспертизу. Как оказалось, в трехлитровой стеклянной банке, брестчанин прятал наркотик – марихуану. В банке уместилось около 235 граммов сухой, измельченной «травы» – опасного нарковещества.

48-летний брестчанин оказался наркодилером. Фото: sudexpert.gov.by.

48-летний брестчанин оказался наркодилером. Фото: sudexpert.gov.by.

Правоохранители выяснили, что наркотики мужчина держал дома для последующей продажи. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Как сообщают в Госкомитете судэкспертиз Брестчины, с начала 2018 года эксперты комитета провели без малого 650 экспертиз наркотических веществ. Чаще всего, в 482 случаях, на исследование правоохранители предоставляли наркотики растительного происхождения.

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