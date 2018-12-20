Молодечненец ограбил парня падчерицы, а потом сам себя «сдал» в милицию

Преступника вычислили по его частым походам в магазин за водкой. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Криминальная «Санта-Барбара» разыгралась в Молодечно, сообщает kraj.by. 49-летний местный житель после застолья обворовал будущего мужа падчерицы.

– Преступник раньше был судим за кражи и грабежи. Последнее наказание отбывал в ноябре 2017 года. Теперь нигде не работал, жил с женщиной в ее квартире, – рассказал Святослав Титович, помощник прокурора Молодечненского района.

Инцидент произошел 11 августа, когда сожительницы и ее 18-летней дочери не было дома. Мужчина устроил застолье с будущим родственником, у которого было 300 рублей. Утром зять заметил пропажу 110 рублей и потребовал вернуть деньги. Но молодечнец так убедительно отпирался, что даже вызвал милицию, чтобы правоохранители поймали «вора». Денег не нашли, но дело осталось в разработке, а за главным подозреваемым стали следить.

А когда обнаружилось, что мужчина стал частым гостем вино-водочного магазина, его «приперли к стенке».

В суде обвиняемый раскаялся и признал вину, а еще во время следствия возместил ущерб. Приговор – месяц ареста.