2018-12-20T23:16:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко попросил прощения у женщин за «телок»

И объяснил, что имел в виду
Ирина АВИДОВА
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В новостях показали, что чиновники пишут на совещании у президента. Фото: стоп-кадр видеоВ новостях показали, что чиновники пишут на совещании у президента. Фото: стоп-кадр видео
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20 декабря на встрече с активом Минска прокомментировал обсуждение одной из фраз после прошедшего недавно совещания в НОК о развитии летних видов спорта.

- Как будто я про каких-то "телок" (говорил, - Ред.), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

И пояснил, что говорил о мышлении некоторых спортсменов.

- У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову, - сказал президент. - Это мышление наших спортсменов. Так работайте - идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами.

«Бабла мало, нет "Мерседесов", телки на задне…»: что пишут чиновники на совещании у Лукашенко. В новостной сюжет госканала попал конспект одного из чиновников (подробнее)

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