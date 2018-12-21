Посмотрите, как работницы лесхоза снялись для корпоративного календаря!

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Белыничский лесхоз создал настенный календарь на 2019 год со своими сотрудницами, сообщает tvrmogilev.by. На нем можно увидеть работниц предприятия в национальных костюмах с дарами лесов и полей в руках. На каждой странице - девушки самых разных профессий: бухгалтер, экономист, техник-радиолог, заместитель директора и даже лесопатолог.

Февраль

По словам сотрудников лесхоза, календарь посвящен Году малой родины, на нем есть энциклопедическая информация о лесных дарах Беларуси.

Календарь будут дарить в качестве сувенира.

Кстати, недавно вышел и самый известный в мире календарь Pirelli, которому в этом году исполнилось 55 лет. Впускает его компания автомобильных шин.

Страницы календаря на 2019 год украсили фотографии модели Джиджи Хадид, танцовщицы Мисти Коуплэнд, актрис Летиция Каста и Джулия Гарнер. Четыре женщины в нем играют совершенно разные роли.