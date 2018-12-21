2018-12-21T13:42:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Национальную стратегию развития туризма разрабатывают в Беларуси

За каждым министерством закрепят еще и развитие определенных видов туризма
Таисия САВИНА
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Теперь туристов точно станет большеТеперь туристов точно станет большеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Игорь Петришенко напомнил belta.by, что в Беларуси недостаточно принимается мер по перспективному комплексному планированию в этой сфере, а также по устранению причин, препятствующих развитию туризма, которое находится в компетенции различных министерств и других государственных организаций. Но это собираются исправить.

- В этой связи за каждым из министерств, следовательно, и за членами межведомственного совета, будет закреплен определенный вид туризма или определенные функции по его развитию. Задача для членов совета на данном этапе - совместно с Минспорта комплексно проработать вопросы развития курируемого вида туризма на перспективу до 2035 года для включения в проект Национальной стратегии развития туризма. Сегодня ее разработкой занимается рабочая группа, созданная при Министерстве спорта и туризма. Эту работу нужно усилить, чтобы был конкретный, понятный, обстоятельный документ, - сказал вице-премьер.

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