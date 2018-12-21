ДТП в Узденском районе: спасатели доставали пассажирку из «Жигулей»

Ее доставили в больницу

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20 декабря в 13.56 в службу спасения поступило сообщение о ДТП возле деревни Кухтичи Узденского района, сообщает mchs.gov.by.

Прибывшим сотрудникам МЧС стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Фольксваген Туран» и ВАЗ-2107. В салоне красных «Жигулей» была зажата пассажирка, которую работники МЧС деблокировали при помощи специального инструмента и доставили в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

МЧС сообщает, что сегодня в стране произошло 16 чрезвычайных ситуаций, из которых спасены 5 человек.