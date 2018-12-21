2018-12-21T14:01:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Столина задушил свою жену

Супруги поругались
Таисия САВИНА
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Отелло теперь будут судить за убийствоОтелло теперь будут судить за убийствоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По данным Следственного комитета, ночью 20 декабря 50-летний житель Столина задушил 45-летнюю жену в собственном доме. Супруги поругались.

Столинским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан, до этого он судим не был. Правоохранительные органы проводят комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд экспертных исследований.

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