2018-12-21T14:00:43+03:00
Общество
КП Беларусь

БЖД снизила цены на некоторые поезда

На 15% - в Москву и Саратов. А если вы хотите ехать одни в целом купе - то аж 25%
Таисия САВИНА
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Небывалая акция от БЖДНебывалая акция от БЖДФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Скидка на билеты составит 15%. Так что если вдруг вы в феврале 2019 года планировали отправиться в Москву и Саратов, то теперь сделать это будет дешевле.

Вот поезда со скидкой:

95/96 Брест - Москва;

308/307 Барановичи - Саратов;

650/308 - 307/649 Брест - Саратов;

605/308 - 307/602 Витебск - Саратов;

83/308 - 307/55 Гомель - Саратов.

Продажи со скидкой стартуют на Рождество, 25 декабря.

А с 9 января по 31 мая 2019 года Белорусская железная дорога предлагает дополнительную скидку до 25% при оформлении целого купе в вагоне СВ одним пассажиром. Скидка будет действовать на поезда в Россию (кроме поезда №2/1).

БЖД также напомнила, что помимо этого специального предложения существуют и другие виды скидок на проезд. Они зависят от сроков продажи. Скидку также можно получить в случае, если купить билет туда и обратно.

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