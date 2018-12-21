2018-12-21T13:55:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава МИД Владимир Макей вместе с супругой провели предрождественскую встречу с главами дипмиссий

Дипломатов пригласили в гимнастический зал
Ирина АВИДОВА
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Глава МИД вместе с супругой встретился с дипломатами.Глава МИД вместе с супругой встретился с дипломатами.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с супругой встретились с аккредитованными в Беларуси главами дипломатических миссий и представительств международных организаций и их супругами по случаю новогодних и рождественских праздников.

И по традиции дипломатов познакомили с новой, напрямую не связанной с их профессиональной деятельностью сферой. В этом году встреча прошла в Республиканском центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

В своем выступлении глава МИД Владимир Макей напомнил, что в следующем году Беларусь примет II Европейские игры.

По его словам, сделано многое, чтобы гостям Беларуси было комфортно: введен безвизовый режим для участников соревнований и болельщиков, предусмотрено освобождение от платы за проезд по отдельным участкам платных дорог.

Владимир Макей поздравил гостей с наступающими новогодними и рождественскими торжествами, пожелал мира, согласия и процветания народам зарубежных государств, сообщает belta.by.

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