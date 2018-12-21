2018-12-21T14:47:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Половина детей и треть взрослых сделали прививки от гриппа

Активно прививались люди старше 65 лет и дети медработников
Таисия САВИНА
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Медики говорят, что предупредили этим более 135 тысяч случаев гриппаМедики говорят, что предупредили этим более 135 тысяч случаев гриппаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Минздрав Беларуси на своем сайте отчитался о результатах проведения вакцинации против гриппа в 2018 году. Прививки сделали около 55% детей и 37% взрослых. К слову, примерно такой же показатель наблюдается все последние годы.

В первую очередь вакцинацию провели самым уязвимым группам населения: беременным женщинам, детям от шести месяцев до трех лет, детям и взрослым, имеющим хронические заболевания.

Активно прививались люди старше 65 лет (75,7%). 86,2% детей медработников также были привиты. Специалисты особо рекомендуют делать прививки от гриппа работникам сферы образования, торговли и общепита, транспортного и бытового обслуживания

Всего с ноября 2017-го по март 2018-го благодаря вакцинации было предупреждено более 135 тыс. случаев гриппа (в том числе более 16,2 тыс. случаев осложненных форм), более 182 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии.

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