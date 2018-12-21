2018-12-21T15:48:19+03:00
Общество
КП Беларусь

За сутки в Беларуси произошло 310 серьезных ДТП, в которых погибли трое и травмированы 11 человек

ГАИ начала усиленно проверять водителей и пешеходов
Таисия САВИНА
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Меры принимают из-за праздниковМеры принимают из-за праздниковФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык рассказала belta.by, что за прошедшие сутки в Беларуси произошло 310 ДТП с материальным ущербом, в 10 авариях погибли 3 человека, 11 получили травмы.

Теперь Госавтоинспекция переходит на усиленный патруль перед рождественскими и новогодними праздниками. Они будут пресекать грубые нарушений ПДД водителями и пешеходами. Особое внимание - бесправникам и пьяным за рулем. По-прежнему на контроле будет соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки пассажиров.

Под особым наблюдением - улицы вблизи мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе детей, - отметила Анна Банадык.

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