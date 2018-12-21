2018-12-21T15:43:24+03:00
Общество
КП Беларусь

У белого тигра в Минском зоопарке появилась вторая половина

Она прилетела в Минск на самолете
Таисия САВИНА
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Бенгальский тигр - редкий подвид, включенный в международную Красную книгу.Бенгальский тигр - редкий подвид, включенный в международную Красную книгу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пару белому бенгальскому тигру привезли самку, сообщили belta.by в Минском зоопарке.

- В наступающем 2019 году наш великолепный белый бенгальский тигр Саймон получил подарок. К нему из немецкого зоопарка приехала Тамути. Наши сотрудники тщательным образом выбирали полосатую аристократку, проверяли ее родословную. Которая оказалась весьма внушительной - невеста у Саймона самых лучших кровей, - отметили в зоопарке.

Тигрица прилетела в Беларусь самолетом, сейчас она осваивается в соседнем с Саймоном вольере. Пока селить их вместе опасно: в природе тигры - одиночные хищники, пары образуют только на короткий период размножения. Однако первая встреча Саймона и Тамути в Минском зоопарке уже состоялась, они привыкают друг к другу через заграждение под наблюдением сотрудников зоопарка.

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