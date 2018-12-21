2018-12-21T16:07:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр обороны водил хороводы в детском доме и подарил детям тир

Министр сказал: чтобы желания сбылись, надо немножко постараться
Таисия САВИНА
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Источник: МинобороныИсточник: Минобороны
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Министр обороны Андрей Равков посетил сегодня детский дом в Оршанском районе, где поздравил детей с наступающим Рождеством и Новым годом, пишет belta.by. Министр подарил детям интерактивный тир (электронный стрелковый лазерный тренажер) и компьютеры и даже сплясал с ними в хороводе.

- Я искренне хочу, чтобы все ваши желания сбылись, а мы, взрослые, со своей стороны постараемся сделать все, чтобы это случилось, - сказал Андрей Равков. Но для этого надо немножко постараться: хорошо учиться, заниматься спортом, творчеством, участвовать в олимпиадах.

Источник: Минобороны

Источник: Минобороны

- Это труд, который в будущем обязательно даст результат, - убежден министр обороны.

В новом году министр выразил уверенность в том, что каждый из подопечных в свое время покажет себя только с хорошей стороны.

- Эту сказку обязательно нужно дарить. Подарок, хорошие слова или поступки - все это тоже небольшая, но очень важная и нужная сказка, - сказал он.

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