2018-12-21T16:54:43+03:00
Общество
КП Беларусь

«Надо видеть их глаза». Председатель СК Носкевич поздравил детей в минской больнице

Иван Носкевич навестил маленьких пациентов в реанимации и подарил подарки
Настасья КОРСАК
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Фото: sb.byФото: sb.by
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- Каждый чиновник, руководитель, должен понимать, что он несет ответственность не только за свою семью и детей, но и тысячи других, - цитирует Носкевича сайт Следственного комитета. - Если мы не будем безразличными, то мы сможем обеспечить безопасность и условия, необходимые для развития наших детей. Мы должны окружать любовью и вниманием всех детей. Как вы могли сегодня увидеть, дети в эти дни преображаются. Надо видеть их глаза, чтобы понять: все сегодня проводится не зря, - заявил руководитель ведомства.

Фото: sk.gov.by

Фото: sk.gov.by

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