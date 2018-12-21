2018-12-21T16:56:07+03:00
Общество
КП Беларусь

"Ниссан" столкнулся с трамваем в Минске

Водитель в больнице
Таисия САВИНА
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Фото: minsk.mchs.gov.byФото: minsk.mchs.gov.by
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21 декабря на Логойском тракте в Минске столкнулись новенький «Ниссан Кашкай» и трамвай, сообщает МЧС Беларуси. Сработала подушка безопасности, но водителя из разбитой машины пришлось доставать работникам МЧС с помощью специального оборудования. Сейчас он в больнице.

В ходе разбирательства было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая, двигавшегося по маршруту №6 «Зеленый Луг - Серебрянка». На момент ДТП в трамвае находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

А вчера недалеко от этого места автомобиль сбил человека, который вышел из трамвая на остановке. Пешеход не пострадал.

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