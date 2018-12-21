2018-12-21T17:22:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь впервые отказалась от импорта электроэнергии в 2018 году. И не планирует получать ее снова

При этом заметно вырос ее экспорт.
Таисия САВИНА
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За прошедший год на 5,3% снизились тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.За прошедший год на 5,3% снизились тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство энергетики Беларуси не планирует возобновлять импорт электроэнергии в 2019 году, сообщает belta.by со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича. И в 2019 году возобновлять импорт не планируется.

Это стало возможным благодаря модернизации и замещению импорта собственными энергоисточниками. При этом заметно вырос ее экспорт.

Наряду с модернизацией и внедрением новых высокогенерирующих мощностей проводится работа по снижению затрат на производство и реализацию энергии - экономический эффект за 2018 год ожидается в размере Br112,4 млн. Это позволило за прошедший год снизить тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей на 5,3%.

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