Беларусь впервые отказалась от импорта электроэнергии в 2018 году. И не планирует получать ее снова

За прошедший год на 5,3% снизились тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

При этом заметно вырос ее экспорт.

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Министерство энергетики Беларуси не планирует возобновлять импорт электроэнергии в 2019 году, сообщает belta.by со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича. И в 2019 году возобновлять импорт не планируется.

Это стало возможным благодаря модернизации и замещению импорта собственными энергоисточниками. При этом заметно вырос ее экспорт.

Наряду с модернизацией и внедрением новых высокогенерирующих мощностей проводится работа по снижению затрат на производство и реализацию энергии - экономический эффект за 2018 год ожидается в размере Br112,4 млн. Это позволило за прошедший год снизить тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей на 5,3%.