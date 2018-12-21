В Гомеле трех мужчин осудили за надругательством над трупом

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Жестокое убийство произошло в агрогородке Красная Слобода в Октябрьском районе в мае 2018 года. После распития алкоголя в компании из трех мужчин и женщины, один из сельчан зверски убил собутыльницу.

– Обвиняемый схватил обломок кирпича и палку и нанес потерпевшей несколько смертельных ударов, от чего она скончалась на месте преступления, – сообщают в пресс-службе Гомельского облсуда.

О произошедшем убийца рассказал хозяину дома и второму гостю, вместе решили замести следы. Сначала преступники отвезли тело женщины в лес и укрыли в выкопанной яме. Но через какое-то время решили, что труп жертвы недостаточно хорошо спрятан. Они выкопали его, перевезли в другую часть леса, выкопали другую яму и уже в яме подожгли останки женщины, после чего присыпали все землей.

Убийцу женщины приговорили к 12 годам заключения и 50 000 рублей моральной компенсации. Его подельников осудили на 1,5 года и на 1 год 10 месяцев исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор еще может быть опротестован.